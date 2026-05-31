Meteora esplode sopra gli Stati Uniti, boato da 300 tonnellate di Tnt fa tremare le case

Una meteora è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti con una potenza pari a 300 tonnellate di Tnt. Il boato ha fatto tremare le case tra Massachusetts e New Hampshire, spaventando migliaia di residenti.

Una meteora si è disintegrata nei cieli del nord-est degli Stati Uniti provocando un’esplosione così potente da essere avvertita in diverse aree tra Massachusetts e New Hampshire. Il fenomeno si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 14:06 ora locale, quando una palla di fuoco ha attraversato l’atmosfera a velocità elevatissima prima di esplodere in quota.

Secondo la Nasa, l’oggetto viaggiava a oltre 120 mila chilometri orari e si trovava a circa 64 chilometri di altitudine al momento della disintegrazione. L’energia sprigionata è stata paragonata a circa 300 tonnellate di Tnt, abbastanza da generare forti boati percepiti in tutta la regione.

I residenti hanno raccontato di aver sentito un rumore improvviso simile a un’esplosione. In molte abitazioni i vetri hanno vibrato e alcune case hanno tremato per pochi secondi. Sui social sono comparsi numerosi video e testimonianze di persone allarmate dal fragore arrivato dal cielo.

La Nasa ha precisato che la palla di fuoco non era collegata a sciami meteorici attivi e che non si trattava del rientro di detriti spaziali o di un satellite artificiale. Gli esperti hanno definito l’evento come un fenomeno naturale legato all’ingresso di un piccolo corpo roccioso nell’atmosfera terrestre.

L’episodio ha riportato alla memoria quanto accaduto nel 2013 sopra Chelyabinsk, in Russia, quando un asteroide esplose a circa 22 chilometri di quota liberando un’onda d’urto devastante. In quel caso furono distrutti migliaia di vetri e oltre 1.600 persone rimasero ferite, soprattutto a causa delle schegge.