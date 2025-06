Marquez da record al Mugello: è sua la pole position del GP d'Italia MotoGP

Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio d’Italia MotoGP, in programma domenica 22 giugno sul circuito del Mugello, firmando un giro straordinario in 1'44.169. Con questo crono, lo spagnolo della Ducati stabilisce il nuovo record della pista e raggiunge la pole numero 100 in carriera tra tutte le classi.

Alle sue spalle scatterà dalla seconda posizione Francesco "Pecco" Bagnaia, compagno di squadra in Ducati ufficiale, mentre il fratello Alex Marquez, in sella alla Ducati del team Gresini, chiude la prima fila con il terzo tempo.

A guidare la seconda fila c'è Fabio Quartararo, quarto con la Yamaha, seguito da Maverick Vinales con la KTM Tech3 e da Franco Morbidelli su Ducati VR46, rispettivamente quinto e sesto.

Settima posizione per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), ottavo Pedro Acosta (KTM), nono Alex Rins (Yamaha) e decima Marco Bezzecchi (Aprilia), che chiude la top ten.

Di seguito la griglia di partenza completa del GP d’Italia MotoGP 2025 al Mugello:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati Gresini)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Maverick Vinales (KTM Tech3)

6. Franco Morbidelli (Ducati VR46)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Marco Bezzecchi (Aprilia)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Brad Binder (KTM)

16. Enea Bastianini (TM)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Joan Mir (Honda)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Ai Ogura (Aprilia)

22. Somkiat Chantra (Honda)