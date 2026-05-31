Trump contro Papa Leone XIV, nuovo attacco dopo l'incontro in Vaticano con il sindaco di Chicago

Donald Trump torna a prendere di mira Papa Leone XIV con un nuovo messaggio pubblicato su Truth Social. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato il Pontefice commentando l’incontro avvenuto in Vaticano con il sindaco democratico di Chicago Brandon Johnson, ricevuto nei giorni scorsi dal Papa nato proprio nella città americana.

Nel post, Trump ha scritto che “qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l’Iran non può avere un’arma nucleare”. Il presidente ha accompagnato il messaggio rilanciando le fotografie condivise da Johnson sui social dopo il faccia a faccia con Leone XIV.

Il sindaco di Chicago aveva definito “un onore” il tempo trascorso con il Pontefice, pubblicando anche alcune immagini della preghiera guidata da Prevost durante un incontro multireligioso organizzato in Vaticano.

Le nuove dichiarazioni di Trump arrivano nello stesso giorno in cui Leone XIV ha guidato nei Giardini Vaticani una preghiera per la pace. Durante il rosario, il Papa ha parlato della necessità di superare “la bramosia di potere” e la “violenza delle parole”, chiedendo che prevalgano giustizia e verità.

Non è la prima volta che il presidente americano attacca apertamente il Pontefice. Già il 5 maggio Trump aveva accusato Leone XIV di mettere “in pericolo molti cattolici e molte persone”, tornando a contestare le posizioni attribuite al Papa sul tema iraniano e sulla questione nucleare.

Nelle settimane precedenti Trump aveva definito il Pontefice “debole” e “molto liberale”, criticandolo sulle politiche di sicurezza e sull’approccio ai conflitti internazionali. Il presidente aveva anche dichiarato di non essere “un grande fan” di Leone XIV, sostenendo che il Papa dovrebbe occuparsi esclusivamente della Chiesa e non di politica.

Le tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano si erano già intensificate dopo gli appelli del Pontefice per la pace e dopo la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato in Vaticano nel tentativo di ricucire i rapporti diplomatici dopo le precedenti polemiche.