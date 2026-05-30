De Bruyne contro Conte, il belga critica il gioco del Napoli e apre al possibile addio

Kevin De Bruyne rompe il silenzio sulla sua prima stagione al Napoli e non nasconde il malcontento per il rapporto con Antonio Conte. Il centrocampista belga, intervenuto durante la KDB Cup organizzata a Drongen, ha spiegato di non aver mai trovato continuità nel ruolo che considera più adatto alle sue caratteristiche.

Il giocatore ex Manchester City ha raccontato di aver iniziato bene la stagione e di essere riuscito a mantenere un livello soddisfacente anche dopo l’infortunio. Nonostante questo, il feeling con il tecnico non è mai sbocciato. “Conte vede il calcio in maniera molto diversa dalla mia”, ha ammesso De Bruyne, spiegando che il sistema tattico adottato dal Napoli lo ha penalizzato sul piano personale.

Secondo il belga, la squadra ha espresso un calcio troppo prudente. De Bruyne ha criticato soprattutto l’atteggiamento difensivo adottato per gran parte della stagione, facendo riferimento a un assetto molto basso e a un gioco poco spettacolare. Anche i numeri offensivi vengono indicati come prova delle difficoltà: il miglior marcatore del Napoli si è fermato a quota dieci reti.

Il passaggio più diretto riguarda proprio l’addio di Antonio Conte. De Bruyne non ha nascosto la soddisfazione per la separazione tra il club e l’allenatore: “Per me va bene così”, ha dichiarato senza giri di parole. Allo stesso tempo, il centrocampista non ha garantito la permanenza in azzurro nella prossima stagione.

Il contratto con il Napoli scade tra un anno, ma il giocatore vuole confrontarsi con la società prima di prendere una decisione definitiva. De Bruyne ha spiegato che per lui il modo di giocare è diventato un aspetto fondamentale. “Il calcio deve anche divertire”, ha detto, aggiungendo che nell’ultima stagione questo elemento è mancato.

Sullo sfondo resta l’ipotesi Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli. L’eventuale arrivo dell’ex allenatore della Juventus potrebbe influenzare le scelte future del centrocampista belga, che aspetta garanzie tecniche e chiarezza sul progetto prima di decidere se continuare l’avventura in maglia azzurra.