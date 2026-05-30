Finale Ligure, ragazzo di 15 anni muore in piscina durante il soggiorno con l'Olimpic Saluzzo

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo un malore nella piscina di un campeggio a Finale Ligure. Il giovane, calciatore dell’Olimpic Saluzzo, era in trasferta con la squadra giovanile. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori.

Tragedia a Finale Ligure, dove un ragazzo di 15 anni residente a Verzuolo, in provincia di Cuneo, è morto dopo aver accusato un malore nella piscina di un campeggio. Il giovane si trovava nella località ligure insieme ai compagni della squadra giovanile dell’Olimpic Saluzzo, società nella quale giocava nella formazione Under 15.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio. Dopo il pranzo, alcuni ragazzi del gruppo sarebbero entrati in acqua per trascorrere alcune ore di svago. Poco dopo, il quindicenne si è sentito male davanti agli amici, che hanno immediatamente chiesto aiuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Finale Ligure. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il giovane è morto poco dopo il malore accusato nella struttura.

La notizia ha colpito profondamente la società sportiva Olimpic Saluzzo, che ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del ragazzo. Dopo quanto accaduto è stato organizzato il rientro a casa dei compagni di squadra presenti in Liguria.

Una famiglia del posto ha inoltre messo a disposizione un alloggio per consentire ai genitori del quindicenne di rimanere a Finale Ligure durante le ore successive alla tragedia.