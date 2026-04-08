Ragazzo muore a 15 anni durante allenamento di tennis a San Giovanni Teatino

Un ragazzo di 15 anni è morto per un arresto cardiaco mentre si allenava a tennis a San Giovanni Teatino. Il malore improvviso lo ha fatto crollare in campo, inutili i tentativi di rianimazione e il trasporto urgente in ospedale.

Tragedia nel tardo pomeriggio a San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana di Pescara. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo un arresto cardiaco mentre si trovava in campo per una sessione di allenamento di tennis.

Il giovane, residente a Francavilla al Mare, si è accasciato all’improvviso sotto gli occhi dell’insegnante e delle altre persone presenti nella struttura sportiva. I primi soccorsi sono stati immediati, con il personale che ha utilizzato anche il defibrillatore automatico disponibile nel centro.

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Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pescara, dove i medici hanno proseguito le manovre di rianimazione senza riuscire a salvarlo.

La notizia della morte ha rapidamente raggiunto anche le istituzioni locali, con il sindaco di San Giovanni Teatino che si è recato in ospedale. Il decesso è stato attribuito a un malore improvviso che non ha lasciato scampo al giovane atleta.