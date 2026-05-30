Vasco Rossi apre a Sanremo, Potrei anche tornare: le parole prima del tour a Rimini

Vasco Rossi non esclude un ritorno al Festival di Sanremo. Il cantante ne ha parlato a Rimini, poche ore prima della data zero del suo tour estivo allo stadio Romeo Neri, spiegando di aver sempre avuto un legame speciale con la manifestazione.

“Potrei anche tornare, non lo so”, ha detto ai giornalisti. Vasco ha ricordato quanto Sanremo abbia contato nella sua carriera e nella cultura italiana, definendolo un appuntamento importante anche sul piano personale. “L’ho sempre amato”, ha aggiunto, raccontando di seguirlo già da bambino anche per il gusto di osservare personaggi e atmosfere che caratterizzavano il festival di quegli anni.

Il rocker ha poi commentato il dibattito sul ruolo pubblico degli artisti e sulle prese di posizione politiche dal palco, intervenendo dopo le dichiarazioni di Francesco De Gregori. “Io mi esprimo con le mie canzoni”, ha spiegato Vasco, precisando di rispettare il pensiero del collega e il suo modo personale di vedere le cose.

Secondo Vasco Rossi, De Gregori mantiene uno sguardo provocatorio ma coerente con la sua natura artistica. “È un poeta, non un politico”, ha osservato, sottolineando come ogni artista scelga liberamente il modo in cui comunicare il proprio pensiero.

Parlando dei conflitti internazionali, il cantante ha ribadito la sua idea di una musica incompatibile con la guerra. “La musica, l’arte e la poesia sono contro la guerra”, ha detto, soffermandosi soprattutto sulle vittime civili dei conflitti contemporanei.

Vasco ha denunciato la violenza delle guerre moderne, nelle quali a pagare il prezzo più alto sarebbero soprattutto persone innocenti. Ha parlato di leader mondiali mossi da interessi economici e di un clima internazionale dominato dalla forza e dalla sopraffazione.

In un periodo che definisce “cupo”, l’artista ha spiegato che oggi ciò che considera davvero rivoluzionario è la possibilità di vivere momenti di felicità collettiva attraverso la musica. Per Vasco, ritrovarsi insieme durante un concerto rappresenta una forma concreta di libertà e condivisione.