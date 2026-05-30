Iran e Usa, i 6 miliardi bloccati in Qatar frenano l'accordo sulla fine della guerra

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Notizia in breve L’Iran non può accedere a 6 miliardi di dollari bloccati in Qatar e il nodo finanziario rallenta l’intesa con gli Stati Uniti sulla fine del conflitto.

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I sei miliardi di dollari appartenenti all’Iran e congelati in Qatar stanno diventando uno degli ostacoli principali nei negoziati tra Teheran e Washington per arrivare a un memorandum destinato a mettere fine al conflitto. Secondo fonti americane citate dal New York Post, la questione economica resta uno dei punti più delicati del confronto diplomatico tra i due Paesi. Il denaro deriva dall’accordo sullo scambio di prigionieri concluso nel 2023 tra Stati Uniti e Iran. In quell’occasione, Washington e Teheran liberarono cinque cittadini ciascuno. L’allora presidente americano Joe Biden autorizzò anche la revoca delle sanzioni che impedivano all’Iran di recuperare i fondi custoditi in Corea del Sud. Successivamente, i sei miliardi di dollari vennero trasferiti su conti controllati in Qatar. La situazione cambiò però dopo l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, evento che portò al nuovo congelamento delle risorse finanziarie iraniane. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, nei colloqui in corso si starebbe studiando un meccanismo per rilasciare gradualmente il denaro a Teheran. I fondi potrebbero essere utilizzati solo per beni specifici come cibo e forniture mediche, con trasferimenti legati al raggiungimento di determinati obiettivi fissati dagli Stati Uniti. Tra le condizioni discusse ci sarebbero anche l’apertura dello Stretto di Hormuz e le operazioni di sminamento dell’area, considerata strategica per il traffico energetico mondiale. Il nodo dei fondi congelati resta quindi centrale nelle trattative diplomatiche tra Iran e Stati Uniti.

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