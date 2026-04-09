Guerra in Iran, Camporini sulla tregua tra Usa e Teheran e i rischi di una nuova escalation
Vincenzo Camporini analizza la tregua tra Stati Uniti e Iran nata dopo scontri e attacchi militari e spiega che la durata dipenderà dalle scelte di Trump e dalle mosse di Teheran, con uno scenario ancora incerto.
La pausa di quindici giorni tra Stati Uniti e Iran arriva dopo settimane di tensione culminate con il blocco dello Stretto di Hormuz e i raid americani contro siti strategici iraniani. L’intesa, raggiunta con la mediazione del Pakistan, rappresenta un arresto temporaneo delle ostilità, ma resta un accordo fragile destinato a essere rimesso in discussione in tempi brevi.
Secondo Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa, la tregua potrebbe anche prolungarsi, ma tutto dipenderà dalle decisioni politiche e militari delle parti coinvolte. Se Washington riterrà raggiunti i propri obiettivi e Teheran offrirà garanzie sul programma nucleare, si potrà evitare una nuova escalation. In caso contrario, il rischio di un ritorno al conflitto resta concreto.
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Dal punto di vista militare, gli Stati Uniti hanno colpito duramente le capacità operative iraniane. La marina di Teheran è stata fortemente ridimensionata, pur mantenendo potenziali minacce attraverso sistemi alternativi come mine e dispositivi subacquei. Anche l’aeronautica e le difese aeree risultano indebolite, senza però impedire completamente la capacità di reazione.
Gli attacchi hanno inciso anche sull’arsenale missilistico iraniano, riducendo la possibilità di ricostruzione a breve termine grazie alla distruzione di diversi impianti produttivi. Tuttavia, non è stato raggiunto l’obiettivo politico di una resa del regime, che mantiene il controllo del Paese.
Un elemento di forte instabilità resta il ruolo di Israele. Il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha escluso il fronte libanese dalla tregua e continua a considerare Hezbollah una minaccia diretta. Questo fronte parallelo rischia di compromettere l’equilibrio già precario tra Stati Uniti e Iran.
Nonostante i colpi subiti, il sistema di potere iraniano non appare prossimo al collasso. Le strutture istituzionali sono state indebolite, anche con l’eliminazione di figure di rilievo, ma il controllo resta nelle mani dei Pasdaran, che continuano a esercitare una forte influenza sul territorio.
Nel frattempo, torna al centro del dibattito il ruolo dell’Europa nella difesa. Camporini indica nello SHAPE, il comando supremo delle forze alleate in Europa con sede a Mons, una possibile base per costruire un sistema di difesa autonomo. In caso di riduzione dell’impegno americano, l’Europa dovrebbe essere pronta a sostituire la leadership statunitense mantenendo operativa la struttura.
Resta però incerto il quadro politico generale. La strategia di Donald Trump viene descritta come difficilmente interpretabile: non è chiaro quale sia l’obiettivo finale né esiste una scadenza per la fine del conflitto. Secondo Camporini, la guerra potrebbe concludersi solo quando il presidente americano riterrà soddisfacenti i risultati ottenuti.