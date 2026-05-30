Fable rinviato al 2027, Microsoft cambia i piani per il reboot fantasy di Xbox

Fable slitta al 2027, Microsoft rinvia il reboot per evitare lo scontro con GTA 6 e Halo. Xbox ha confermato la nuova uscita a febbraio e mostrerà il gioco durante l’Xbox Games Showcase di giugno.

Microsoft ha deciso di posticipare l’uscita di Fable, il reboot della storica saga fantasy affidata a Playground Games. Il gioco non arriverà più nel corso del 2026 come previsto inizialmente e debutterà invece a febbraio 2027, dopo un cambio di strategia legato al calendario delle uscite Xbox.

L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali di Xbox, che ha spiegato di voler concedere al progetto maggiore spazio sul mercato evitando la sovrapposizione con una stagione natalizia già carica di produzioni molto attese. Tra i titoli previsti per la fine del 2026 figurano infatti Grand Theft Auto VI, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e il nuovo Call of Duty Modern Warfare 4.

La scelta permette a Microsoft di distribuire meglio le proprie uscite più importanti, evitando che il nuovo Fable finisca in secondo piano durante uno dei periodi più competitivi per il settore videoludico. Per Xbox si tratta di uno dei progetti più delicati degli ultimi anni, soprattutto considerando il peso storico del marchio nato ai tempi della prima console Xbox.

Per attenuare la delusione dei fan, la compagnia ha già confermato che il gioco tornerà a mostrarsi durante l’Xbox Games Showcase del 7 giugno. L’evento servirà a presentare nuovi dettagli sul reboot sviluppato da Playground Games, studio conosciuto soprattutto per la serie Forza Horizon.

L’ultimo capitolo principale della saga, Fable III, era stato pubblicato nel 2010. Da allora il franchise è rimasto fermo per oltre dieci anni, alimentando aspettative molto alte attorno a questo ritorno.

Nel progetto sarebbe coinvolta anche Blizzard, anche se Microsoft non ha chiarito quale sia il ruolo preciso dello studio all’interno dello sviluppo. La collaborazione ha comunque aumentato l’attenzione attorno a un titolo considerato centrale per il futuro della lineup Xbox.

Il rinvio non è particolarmente lungo, ma arriva dopo anni di attesa e diversi aggiornamenti centellinati. L’evento di giugno diventa quindi il prossimo passaggio fondamentale per capire lo stato reale dei lavori e vedere finalmente nuovi contenuti concreti del gioco.