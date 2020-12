Microsoft offre un anno di garanzia retroattiva sul controller Xbox Elite Series 2

Un'estensione di garanzia retroattiva

Una bella estensione dato che i clienti avevano in precedenza solo 90 giorni per sostituire o riparare un controller difettoso.Sul suo sito, Microsoft indica che una piccola percentuale dei suoi clienti ha segnalato problemi meccanici con la propria Xbox Elite Series 2.Per garantire che il maggior numero di giocatori possibile sia in grado di sfruttare al meglio il loro nuovo controller, il produttore ha quindi deciso di estendere il periodo di copertura della garanzia da 90 giorni a 1 anno dalla data di Acquisto.La buona notizia è che questa garanzia estesa si applica retroattivamente. In altre parole: se hai acquistato di recente l' Xbox Elite Series 2 o l'hai avuto per diversi mesi, la garanzia ora copre i 365 giorni successivi.

