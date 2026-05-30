Helen Mirren insultata a Londra, torna virale il video contro l'attrice premio Oscar

Helen Mirren è stata insultata per strada a Londra con accuse legate al conflitto israelo-palestinese. Il video dell’episodio è tornato virale sui social, ma le immagini risalgono al 2024 durante le polemiche sul film dedicato a Golda Meir.

Un vecchio filmato riemerso sui social ha riportato Helen Mirren al centro delle polemiche nel Regno Unito. Nel video, registrato nel centro di Londra, l’attrice britannica viene avvicinata da un contestatore che le rivolge insulti pesanti legati alla guerra tra Israele e Palestina.

La scena mostra la premio Oscar mentre cammina insieme al marito, il regista americano Taylor Hackford. A un certo punto una voce fuori campo accusa l’attrice di sostenere Israele e di ignorare quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Mirren appare sorpresa e visibilmente scossa, mentre Hackford reagisce con una risposta rabbiosa nei confronti dell’uomo che li stava provocando.

Nonostante il video stia circolando in queste ore come fosse recente, i media britannici hanno ricostruito che le immagini risalgono in realtà al 2024. L’episodio arrivò durante il periodo delle forti discussioni nate attorno al film dedicato a Golda Meir, l’ex primo ministro israeliano interpretato proprio da Helen Mirren.

Negli ultimi anni l’attrice ha espresso posizioni considerate vicine ad alcune istanze israeliane, elemento che secondo la stampa inglese avrebbe provocato tensioni anche durante le riprese di “Mobland”, nuova serie crime ambientata nel Regno Unito nella quale recita accanto a Pierce Brosnan e Tom Hardy.

Helen Mirren mantiene da tempo un rapporto molto stretto con il Salento. L’attrice vive per lunghi periodi dell’anno nella sua masseria di Tiggiano insieme al marito ed è spesso intervenuta pubblicamente a sostegno delle battaglie locali, soprattutto quelle legate alla tutela degli ulivi colpiti dalla Xylella.