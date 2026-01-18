Autogol incredibile in League One, il video diventa virale

Un autogol surreale in League One ha trasformato una partita inglese in un fenomeno virale. Un errore in rinvio, una deviazione involontaria e il pallone finito in rete hanno lasciato tifosi e giocatori senza parole.

La scena si è verificata durante l’incontro tra Stockport County e Rotherham United, valido per la terza divisione inglese. Al 13’ del primo tempo, un cross apparentemente innocuo è stato bloccato con sicurezza dal portiere Ben Hinchliffe, pronto a rilanciare rapidamente l’azione.

Nella fretta di rimettere il pallone in gioco, però, l’estremo difensore ha colpito in pieno un compagno di squadra. La sfera, deviata in modo imprevedibile, ha superato la linea di porta ed è terminata alle sue spalle, trasformando un’azione senza rischi in un autogol clamoroso.

Il malcapitato protagonista è stato Sean Raggett, colpito involontariamente dal rinvio del proprio portiere. L’episodio ha lasciato per qualche secondo i giocatori immobili, increduli di fronte a una dinamica tanto rara quanto spettacolare.

Nel giro di poche ore, il filmato dell’azione ha invaso i social, diventando uno dei video calcistici più condivisi della giornata. Nonostante l’errore, lo Stockport County ha poi ribaltato il risultato, chiudendo la partita sul 3-2 e portando a casa tre punti dopo una rimonta definita da molti come memorabile.