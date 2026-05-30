Alessandro Cappello muore in moto nel Salento, schianto contro un furgone sulla statale 275

Alessandro Cappello, motociclista di 40 anni di Alessano, è morto dopo uno scontro con un furgone sulla statale 275 vicino a San Dana. L’impatto è avvenuto venerdì sera e i soccorsi del 118 non sono riusciti a salvarlo.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 29 maggio lungo la strada statale 275 Maglie-Leuca, nei pressi di San Dana, frazione di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. A perdere la vita è stato Alessandro Cappello, 40 anni, residente ad Alessano.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.30 nel tratto finale della statale. Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, la moto guidata dal quarantenne si è scontrata con un furgone Volkswagen per cause ancora in fase di accertamento.

Dopo l’impatto, il motociclista è stato sbalzato fuori carreggiata ed è finito sul terreno ai margini della strada. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Tricase e della stazione di Gagliano del Capo, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Presenti anche gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità e il supporto alle operazioni.