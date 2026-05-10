Benito Vasile muore a 41 anni, schianto in moto contro un furgone in Toscana

Benito Vasile è morto a 41 anni dopo uno scontro tra la sua moto e un furgone a San Giovanni alla Vena. Originario di Mandia, lavorava per Trenitalia.

Benito Vasile, 41 anni, originario di Mandia e dipendente Trenitalia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri a San Giovanni alla Vena, in Toscana.

L’uomo stava percorrendo in moto la via provinciale Vicarese quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un furgone. L’impatto si è rivelato gravissimo e ha reso immediatamente necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 41enne. Nonostante le manovre dei sanitari, per Benito Vasile non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte ha raggiunto rapidamente Mandia, dove Vasile era conosciuto e dove la comunità si è stretta nel dolore. Il ricordo di chi lo ha incontrato parla di una persona rimasta legata al suo paese d’origine.