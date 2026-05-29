Gabriele Cirilli racconta la depressione, Mia moglie mi ha salvato nei momenti più difficili

Gabriele Cirilli ha raccontato di aver affrontato depressione e isolamento, restando per giorni chiuso in casa. Il comico ha spiegato che il sostegno della moglie Maria e un provino con Nancy Brilli lo hanno aiutato a ripartire.

Gabriele Cirilli ha parlato pubblicamente del periodo più complicato della sua vita durante la trasmissione televisiva La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Il comico ha ricordato gli anni segnati dalla depressione e dall’isolamento, quando trascorreva intere giornate sul divano mentre la moglie usciva per andare al lavoro.

Cirilli ha scelto di affrontare il tema senza filtri, spiegando di non aver mai avuto paura di raccontare quella fragilità. Ha descritto una fase in cui si sentiva fermo, incapace di reagire, fino all’occasione che gli permise di rimettersi in moto.

La svolta arrivò grazie alla sua agente, che lo convinse a sostenere un provino per una pubblicità insieme a Nancy Brilli. Da quell’esperienza, ha raccontato il comico, iniziò lentamente la risalita. Lo spot era quello de “La Dea Bendata”, diretto da Alessandro D’Alatri, e per Cirilli rappresentò molto più di un semplice incarico professionale.

Nel suo racconto torna spesso il ruolo della moglie Maria, figura centrale nei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita privata. Già in passato, durante un’intervista televisiva, il comico aveva ricordato come fosse stata lei a sostenerlo economicamente agli inizi, lavorando come farmacista mentre lui cercava di costruirsi un futuro nel mondo dello spettacolo.

Cirilli aveva raccontato anche la decisione presa dalla moglie di lasciare il lavoro per seguirlo a Milano. Una scelta improvvisa ma determinante, che lui stesso inizialmente accolse con preoccupazione. Col tempo, però, ha riconosciuto quanto quel gesto abbia inciso sul suo percorso personale e professionale.

Prima della notorietà, il comico aveva svolto diversi lavori a Roma, tra cui lo scaricatore e impieghi nei ristoranti. Ripensando a quegli anni, Cirilli ha ribadito di non vergognarsi della depressione affrontata e di aver trovato nella moglie una presenza costante, capace di spronarlo a non arrendersi.