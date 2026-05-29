Ema Stokholma senza figli a 42 anni, il post sui social divide utenti e follower

Ema Stokholma ha dichiarato sui social di essere felice di non avere figli a 42 anni, scatenando migliaia di reazioni tra critiche e messaggi di sostegno sulla libertà di scegliere se diventare genitori.

Ema Stokholma ha acceso il dibattito sui social dopo aver pubblicato su X una riflessione personale sulla maternità. La conduttrice radiofonica e televisiva ha scritto di sentirsi serena e soddisfatta della propria scelta di non avere figli, spiegando che non tutte le persone condividono gli stessi desideri o progetti di vita.

Nel messaggio pubblicato online, la speaker ha raccontato di voler affrontare apertamente un argomento che, secondo lei, viene ancora trattato come un tabù. «Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli», ha scritto, accompagnando la frase con una riflessione sulla libertà individuale e sulle aspettative sociali legate alla maternità.

Il post è diventato rapidamente virale, raccogliendo migliaia di commenti. Una parte degli utenti ha criticato la scelta di condividere pubblicamente questo pensiero, sostenendo che la necessità di dichiararlo nasconderebbe in realtà insicurezze o ripensamenti. Alcuni hanno ironizzato sul fatto che il tema venga affrontato continuamente sui social, mentre altri hanno attaccato direttamente la conduttrice con osservazioni personali.

C’è chi ha ipotizzato che il messaggio sia nato come risposta alle continue domande ricevute nella vita privata sul tema della maternità. Diversi commentatori hanno infatti ricordato quanto spesso alle donne venga chiesto quando avranno figli, soprattutto superata una certa età.

Accanto alle critiche, però, sono arrivati numerosi messaggi di sostegno. Molti utenti hanno difeso il diritto di scegliere liberamente se diventare genitori oppure no, senza pressioni esterne né giudizi morali. Alcuni genitori hanno spiegato di comprendere perfettamente la decisione della conduttrice, sottolineando che crescere un figlio comporta responsabilità enormi e che la genitorialità dovrebbe nascere solo da una convinzione autentica.

Tra i commenti favorevoli, in tanti hanno evidenziato come il dibattito nato attorno alle parole di Ema Stokholma dimostri quanto il tema sia ancora divisivo. Secondo diversi utenti, il fatto che una donna debba ancora giustificare pubblicamente la scelta di non avere figli conferma che la pressione sociale sulla maternità resta molto forte.