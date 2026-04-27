Chiara Ferragni torna sui social dopo il caso Pandoro e riprende il dialogo con i follower

Chiara Ferragni riprende a comunicare con i follower dopo il proscioglimento nel caso Pandoro e un viaggio in Namibia. L’imprenditrice ha scritto un messaggio diretto nel suo gruppo privato su Instagram, riaprendo il dialogo con il pubblico.

Dopo mesi di silenzio, Chiara Ferragni è tornata a parlare direttamente ai suoi follower. L’imprenditrice digitale ha pubblicato un messaggio nel gruppo privato su Instagram, rompendo una lunga pausa iniziata durante le vicende giudiziarie che l’hanno coinvolta.

Nel testo, scritto in inglese, Ferragni si è rivolta ai suoi sostenitori con parole semplici: ha salutato e ammesso che il tempo senza comunicare è stato lungo, spiegando che ora sente di poter riprendere il dialogo. Il messaggio segna un nuovo passo verso una presenza online più costante.

La decisione arriva dopo il proscioglimento nel cosiddetto Pandoro gate, episodio che aveva inciso sulla sua attività pubblica e sulla gestione dei suoi profili social. Con la chiusura della vicenda, Ferragni ha iniziato gradualmente a riavvicinarsi alla sua community.

Negli ultimi giorni, l’influencer è rientrata da un viaggio in Namibia, esperienza che ha raccontato come particolarmente intensa. Ha descritto quel periodo come un momento utile per fermarsi, stare a contatto con la natura e riflettere sugli ultimi anni.

Durante il soggiorno, Ferragni ha spiegato di aver vissuto emozioni forti, arrivando anche a piangere di gioia. Ha definito quel viaggio tra i più significativi della sua vita, sottolineando come le abbia permesso di ritrovare equilibrio personale e una nuova consapevolezza.