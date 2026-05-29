San Vito Lo Capo, studente di 11 anni tenta di accoltellare il professore durante la lezione

Uno studente di 11 anni ha tentato di aggredire con due coltelli il professore di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo. Il docente è stato salvato dall’intervento immediato in classe, mentre il ragazzo trasmetteva tutto su Telegram.

Momenti di paura in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un alunno di 11 anni ha cercato di colpire con due coltelli il professore di tecnologia durante l’orario scolastico. L’insegnante non è rimasto ferito grazie all’intervento immediato che ha fermato il ragazzo prima che riuscisse a portare a termine l’aggressione.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive ai fatti, il giovane sarebbe entrato in classe con due lame di piccole dimensioni nascoste tra gli effetti personali. L’episodio è avvenuto davanti agli altri studenti, rimasti sotto choc dopo la scena avvenuta durante la lezione.

Gli investigatori stanno analizzando anche alcuni dettagli emersi nel corso delle indagini. Il ragazzo avrebbe indossato un casco integrale per evitare di essere riconosciuto e avrebbe utilizzato il cellulare per registrare quanto stava accadendo. La scena sarebbe stata trasmessa in diretta all’interno di un gruppo Telegram.

Sul caso lavorano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo insieme ai militari della compagnia di Alcamo. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta verificando l’esatta dinamica dell’accaduto e l’eventuale pianificazione del gesto prima dell’ingresso a scuola.

L’episodio ha provocato forte tensione tra insegnanti, famiglie e studenti dell’istituto. La comunità scolastica del comune trapanese si è ritrovata improvvisamente davanti a una vicenda che ha scosso l’intero territorio.