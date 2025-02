Latina, tragedia a Fondi: bambino di 3 anni muore durante lezione di nuoto

Ieri pomeriggio, 5 febbraio 2025, intorno alle 17:30, presso lo "Sport Village" di Fondi (Latina), il piccolo Luigi Maggiacomo, di tre anni, ha accusato un malore mentre partecipava a una lezione di nuoto nella piscina per bambini, sotto la supervisione di un istruttore. Dopo aver vomitato, ha perso conoscenza. L'istruttore ha tentato immediatamente di rianimarlo, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Nonostante il rapido intervento e il trasporto d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio", per il bambino non c'è stato nulla da fare; i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

La Procura di Latina ha disposto l'autopsia per determinare le cause esatte della morte. La comunità di Itri, paese dei Monti Aurunci dove risiede la famiglia del bambino, è profondamente scossa. I genitori, Alexandra, di origini albanesi, e Federico, noto imprenditore agricolo locale, sono sotto shock. La coppia ha anche un'altra figlia piccola.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della stazione di Fondi, che stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Rapina in villa a Latina: coniugi aggrediti da sei malviventi armati - Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2024, una coppia residente a Campoverde, frazione di Latina, è stata vittima di una violenta rapina nella propria abitazione. Sei individui, con il volto coperto e guanti per evitare di lasciare tracce, hanno orchestrato un piano meticoloso per introdursi nella villa.

Uomo di Latina Morso da un Ragno Violino: Urgente l'Ospedalizzazione - Un uomo di 50 anni di Latina è stato ricoverato presso l'ospedale Santa Maria Goretti a seguito di un'infezione cutanea provocata dal morso di un ragno violino. L'uomo ha sviluppato una grave infezione dopo alcuni giorni dal morso, avvenuto mentre puliva una ragnatela.

Schianto vicino a Latina - due ragazzi morti e tre feriti in modo grave - Due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada Acque Alte nelle vicinanze della rotonda di borgo Piave vicino a Latina.Sul posto è intervenuta la polizia Attualità - Due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada Acque Alte nelle vicinanze della rotonda di borgo Piave vicino a Latina.