Incidente sull'A2 a Battipaglia, camion perde angurie in carreggiata e scattano i furti

Un camion carico di angurie ha perso parte del carico sull’A2 vicino Battipaglia dopo un incidente, causando rallentamenti e code. Alcuni automobilisti si sono fermati per raccogliere i cocomeri finiti sull’asfalto.

Traffico rallentato e carreggiata invasa dalla frutta nella mattinata sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un camion che trasportava angurie ha perso parte del carico dopo un incidente avvenuto in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Battipaglia.

Durante il sinistro, diverse casse si sono ribaltate sull’asfalto e decine di cocomeri sono finiti lungo la carreggiata. Molte angurie si sono spaccate nell’impatto, spargendo polpa e succo sulla strada e creando condizioni pericolose per gli automobilisti in transito.

La presenza della frutta sull’asfalto ha provocato lunghe code e rallentamenti. Numerosi veicoli hanno dovuto frenare improvvisamente per evitare ostacoli e detriti sparsi lungo il tratto interessato dall’incidente.

Sul posto sono arrivati gli addetti alla viabilità e i mezzi di soccorso, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni di pulizia della carreggiata per consentire il graduale ripristino della circolazione.

Nel caos seguito all’incidente, alcuni automobilisti si sono fermati per prendere le angurie rimaste integre sull’asfalto. La scena ha richiamato alla memoria il celebre brano di Tony Tammaro dedicato al furto di meloni dopo il ribaltamento di un’ApeCar, episodio che il cantante ha poi rilanciato anche sui social.