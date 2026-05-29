Betty Morris a 101 anni continua a nuotare e fare zumba, il segreto della sua energia

Betty Morris ha 101 anni, nuota ogni giorno, segue corsi di zumba e prepara il pane ogni settimana. La donna del Michigan racconta che attività fisica, relazioni sociali e gratitudine quotidiana l’aiutano a restare attiva e serena.

A 101 anni Betty Morris continua a seguire una routine piena di attività. Vive in Michigan, negli Stati Uniti, e ogni giorno frequenta la piscina della YMCA di Jackson, dove da decenni pratica nuoto con regolarità. La donna ha raccontato che il movimento costante è una delle abitudini che le permette di mantenersi attiva anche dopo aver superato il secolo di vita.

Betty ha iniziato a nuotare intorno ai 60 anni insieme a un’amica e da allora non ha più interrotto gli allenamenti. Oltre alle vasche in piscina, partecipa anche ai corsi di Zumba organizzati nella struttura sportiva e ama camminare all’aria aperta con la figlia Sue Condino.

Parlando delle sue giornate, Betty ha spiegato di sentirsi libera in acqua e di considerare il nuoto un’attività adatta a tutti. La piscina è diventata negli anni uno dei luoghi più importanti della sua vita quotidiana.

Accanto all’esercizio fisico, per lei hanno un ruolo centrale anche i rapporti con le altre persone. Tra la palestra e la chiesa, luoghi che frequenta abitualmente, cerca sempre occasioni per parlare con chi incontra. La figlia racconta che Betty riesce facilmente a socializzare e che spesso ricorda il nome delle persone conosciute durante le attività in piscina.

Il principio che guida le sue giornate è semplice. Betty dice di affrontare la vita con un cuore grato e con un atteggiamento positivo, anche nei momenti difficili. Non rinuncia nemmeno ai piccoli piaceri quotidiani, come il fudge al burro d’arachidi, uno dei suoi dolci preferiti.

Ogni settimana continua inoltre a preparare il pane fatto in casa, un’abitudine che porta avanti da tempo e che considera un momento di tranquillità e soddisfazione personale.