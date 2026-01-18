Antonio, 11 anni: fegato e cornee donati. I medici: La sua vita continua negli altri

Undici anni segnati da cure e coraggio, poi un ultimo gesto che ha cambiato altre vite. La storia di Antonio, bambino che ha trasformato la malattia in speranza attraverso la donazione dei suoi organi.

Antonio è morto a undici anni all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dopo un’esistenza segnata fin dalla nascita da una uropatia malformativa congenita. Ricoveri continui, interventi ripetuti e lunghi periodi lontano dalla quotidianità di un bambino hanno scandito la sua breve vita.

La famiglia ha scelto di trasformare la perdita in un atto di solidarietà: fegato e cornee sono stati donati, offrendo nuove possibilità a chi era in attesa di un trapianto. Un gesto che ha dato continuità a una storia costruita sul coraggio e sulla fiducia nella medicina.

I reparti di Nefrologia, Dialisi e Urologia erano per Antonio più di semplici luoghi di cura. Lì aveva trovato volti familiari, attenzioni costanti e relazioni profonde, in un contesto che per lui era diventato una seconda casa.

La malattia gli aveva impedito di frequentare la scuola e di vivere pienamente l’infanzia con i coetanei. Per questo, medici e infermieri erano diventati i suoi riferimenti quotidiani, le persone con cui condividere sorrisi, paure e speranze.

Proprio osservando quel mondo, Antonio aveva coltivato un sogno preciso: diventare medico. Un desiderio che non ha potuto realizzare in prima persona, ma che ha trovato una forma diversa attraverso la donazione degli organi, coordinata dal Centro Regionale Trapianti.

Il personale sanitario gli ha dedicato una lettera aperta, ricordando gli undici anni trascorsi insieme tra interventi, terapie e lunghe degenze. Un percorso in cui Antonio aveva imparato a convivere con la sua condizione, mantenendo un carattere luminoso e una sorprendente ironia.

“Eravamo noi i suoi amici”, scrivono i sanitari, sottolineando come la sua vita fosse stata limitata dalle cure, ma mai priva di affetto. Viene ricordato anche il trapianto di rene ricevuto grazie alla donazione della madre, passaggio fondamentale nella sua storia clinica.

Nelle parole dei medici, Antonio ha scelto di dire basta a un’ennesima battaglia, lasciando dietro di sé i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri, ma anche un segno profondo in chi lo ha accompagnato.

“Ha raggiunto il suo sogno diventando il dottore che voleva essere”, scrivono, perché i suoi organi permetteranno ad altre persone di continuare a vivere, restituendo quella magia della vita che a lui era stata negata troppo presto.