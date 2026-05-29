Affari Tuoi, Giuseppe accetta 17.500 euro dopo una partita difficile dedicata alla figlia

Giuseppe di Palermo accetta 17.500 euro ad Affari Tuoi dopo una partita difficile segnata dall’eliminazione dei premi più alti. Il concorrente ha dedicato la scelta alla figlia Ginevra e al suo futuro.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 28 maggio ha avuto come protagonista Giuseppe, concorrente di Palermo che nella vita lavora come portiere di condominio. In studio con lui la moglie Stefania, compagna da 25 anni e madre della loro figlia Ginevra, che oggi ha 6 anni.

L’inizio della partita si è rivelato subito complicato. Nei primi pacchi aperti sono usciti premi pesanti come 50mila e 75mila euro, oltre al Pacco Nero che conteneva 100mila euro. Nel frattempo il jackpot di Gennarino è salito da 14mila a 15mila euro.

Nonostante le difficoltà, il Dottore ha proposto una prima offerta da 33mila euro. Giuseppe e Stefania hanno scelto di proseguire, convinti di poter ancora migliorare la situazione. Durante la serata non sono mancati momenti più leggeri, con il concorrente che ha divertito il pubblico imitando Stefano De Martino.

Poco dopo è arrivata un’altra proposta da 40mila euro. Giuseppe ha mostrato indecisione, spiegando però il motivo che lo aveva spinto a partecipare al programma. Il concorrente ha raccontato di voler garantire alla figlia maggiori opportunità per il futuro e un percorso di studi sereno.

La partita ha subito un nuovo colpo quando la coppia ha eliminato il pacco da 200mila euro. Il Dottore è tornato allora con un’offerta da 30mila euro, ma anche questa è stata rifiutata. Stefano De Martino ha invitato Giuseppe a riflettere sulla possibilità di continuare, ricordandogli che Ginevra è ancora molto piccola e che c’era margine per tentare un altro tiro.

La scelta successiva si è rivelata decisiva in negativo, perché è uscito il pacco da 300mila euro. Nel finale sono rimasti in gioco soltanto 15mila e 20mila euro. A quel punto il Dottore ha offerto 17.500 euro e Giuseppe ha deciso di accettare la proposta.

Nel corso della trasmissione il concorrente ha anche letto una lettera rivolta al Dottore. Giuseppe ha ringraziato il programma per l’esperienza vissuta insieme alla moglie e ha spiegato che la partecipazione gli aveva regalato serenità e momenti di spensieratezza. Nel messaggio ha ricordato una lezione imparata nella vita, cioè che un aiuto non dovrebbe mai essere rifiutato.