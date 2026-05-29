Colombia, neonata di sei mesi muore dopo una violenza sessuale: indagini su un uomo vicino alla madre

Una neonata di sei mesi è morta in Colombia dopo una violenza sessuale. La piccola Mia Kathalaya è arrivata in ospedale con gravi ferite, ma i medici non sono riusciti a salvarla. La polizia indaga su un uomo vicino alla madre.

Una bambina di appena sei mesi è morta dopo essere stata vittima di una violenza sessuale nel comune di El Espinal, nel dipartimento colombiano di Tolima. La piccola, identificata come Mia Kathalaya, era stata trasportata all’ospedale San Rafael dalla madre, ma le sue condizioni erano già gravissime e i medici non sono riusciti a salvarla.

Il caso ha provocato forte indignazione nel Paese. Il Difensore civico colombiano ha definito la morte della neonata «una grave violazione dei diritti dell’infanzia» e ha chiesto alle autorità un’indagine rapida e approfondita per individuare i responsabili. Nel comunicato diffuso dopo la tragedia, l’ente ha ribadito che ogni forma di violenza contro minori deve essere perseguita senza esitazioni.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, la madre della bambina sarebbe arrivata in ospedale sotto effetto di sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno ora ricostruendo gli ultimi giorni della piccola e concentrano l’attenzione su un uomo che aveva convissuto recentemente con la donna.

La madre si sarebbe trasferita poche settimane fa dalla casa dei parenti in un’altra abitazione condivisa con quest’uomo. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze di familiari e conoscenti per chiarire cosa sia accaduto prima del ricovero della neonata.

Le autorità giudiziarie e i servizi sociali hanno avviato accertamenti sul contesto familiare della bambina, mentre la polizia continua le indagini per individuare il responsabile della violenza che ha portato alla morte della piccola Mia Kathalaya.