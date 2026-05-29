Maestra d'asilo a processo nell'Aquilano, accuse di urla e punizioni contro bambini di 4 anni

Una maestra d’asilo dell’Aquilano è finita a processo dopo le accuse di maltrattamenti su bambini di 4 e 5 anni. Secondo la Procura, i piccoli avrebbero subito urla, strattoni e punizioni che avrebbero provocato paura e disagio.

Una docente della scuola dell’infanzia è stata rinviata a giudizio dalla Procura di Avezzano con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione e disciplina dopo le segnalazioni relative al comportamento tenuto nei confronti di alcuni bambini tra i 4 e i 5 anni.

Secondo quanto raccolto dagli investigatori, in classe si sarebbero verificati episodi fatti di urla, strattoni e atteggiamenti ritenuti intimidatori. Nel fascicolo dell’accusa vengono riportati circa dieci episodi considerati rilevanti dagli inquirenti.

Tra i fatti contestati compare anche il caso di una bambina che sarebbe stata collocata sopra uno scaffale per impedirle di lasciare l’aula. In altre occasioni, la maestra avrebbe tirato i bambini per i capelli e li avrebbe costretti a restare seduti ai banchi dopo pranzo con modi giudicati aggressivi.

Per la Procura, questi comportamenti avrebbero avuto conseguenze sul piano psicologico per i piccoli alunni, creando un clima di paura e tensione all’interno della classe. Alcuni genitori hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento attraverso l’avvocato Paolo Frani.

Durante l’udienza davanti al giudice monocratico, la difesa della docente, 49 anni, ha chiesto la messa alla prova, sostenendo che l’insegnante fosse convinta di agire per il bene dei bambini. Il tribunale ha accolto l’istanza. La prossima udienza è stata fissata per novembre.