Caldo in attenuazione sull'Italia, Genova unica città con bollino arancione

La morsa del caldo inizia ad allentarsi sull’Italia dopo le giornate segnate da afa intensa e temperature elevate in molte città. Il nuovo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, aggiornato a venerdì 29 maggio, mostra un netto miglioramento rispetto alla situazione registrata ieri.

Nelle ultime 24 ore erano cinque le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Oggi il livello massimo di allerta scompare completamente e resta un solo bollino arancione, assegnato a Genova, dove le condizioni climatiche continuano a richiedere attenzione soprattutto per anziani, fragili e persone con patologie.

Il quadro generale appare più favorevole anche grazie alla presenza di 20 città con bollino giallo, livello che indica condizioni meteo potenzialmente a rischio solo per le categorie più sensibili. Tra queste figurano Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Napoli, Roma, Torino e Verona.

Salgono invece a sei le città con bollino verde, segnale di assenza di rischi particolari legati al caldo. Oggi rientrano in questa fascia Bari, Campobasso, Milano, Palermo, Trieste e Venezia.

Per sabato 30 maggio è previsto un ulteriore miglioramento. I bollini verdi diventeranno otto con l’ingresso di Genova e Catania tra le città senza criticità. Le altre località monitorate dal ministero resteranno invece in fascia gialla, con temperature ancora elevate ma meno estreme rispetto ai giorni precedenti.