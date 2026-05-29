Ucraina, i droni madre cambiano la guerra e Mosca rafforza le difese sui tetti

L’Ucraina punta sempre di più sui droni per rallentare l’avanzata russa e colpire obiettivi in profondità nel territorio nemico. Tra le novità più temute da Mosca ci sono i nuovi velivoli FP-1, definiti “droni madre”, progettati per trasportare e rilasciare piccoli droni esplosivi nei pressi di aeroporti o infrastrutture strategiche russe.

I mini droni, una volta sganciati, restano in attesa dell’arrivo di un bersaglio e possono attaccare gli aerei durante le fasi di atterraggio o decollo. Kiev sta aumentando rapidamente la produzione di questi sistemi grazie a costi più bassi e tempi di costruzione ridotti rispetto alle armi tradizionali.

Dopo mesi difficili segnati dai blackout invernali e dalla diminuzione degli aiuti militari statunitensi, le forze ucraine hanno cambiato strategia. Gli attacchi a lunga distanza e la creazione di aree controllate dai droni lungo il fronte stanno rendendo più complicata l’avanzata russa.

Secondo i dati diffusi da Kiev, tra marzo e aprile circa 35mila soldati russi sarebbero stati uccisi o feriti ogni mese. La cifra supera il numero di nuovi reclutamenti mensili annunciati da Mosca. L’esercito ucraino, pur avendo meno uomini a disposizione, sta cercando di compensare il divario con tecnologie più rapide da produrre e adattare al campo di battaglia.

La produzione militare interna è cresciuta in modo significativo. Nei primi quattro mesi dell’anno, l’Ucraina ha registrato un forte aumento nella costruzione di droni da ricognizione, sistemi per attacchi a media distanza e velivoli destinati alle operazioni più profonde in territorio russo.

Tra i sistemi più utilizzati ci sono anche i droni FPV in fibra ottica, controllati attraverso cavi che garantiscono immagini ad alta definizione e riducono il rischio di disturbi elettronici. Kiev ha inoltre ampliato l’impiego di droni a medio raggio come gli FP-2 e gli Hornet, utilizzati contro linee logistiche e depositi di rifornimento russi.

Il nuovo scenario ha spinto la Russia a rafforzare la protezione della capitale. Negli ultimi giorni sono comparsi nuovi sistemi antiaerei installati sui tetti degli edifici di Mosca. Alcuni video mostrano un elicottero militare Mi-26 mentre posiziona un sistema Pantsir-Smd-E sul tetto del centro direzionale Nordstar Tower.

La nuova versione del Pantsir è stata progettata per contrastare soprattutto droni e bersagli aerei di piccole dimensioni. Il sistema utilizza missili capaci di intercettare obiettivi fino a 20 chilometri di distanza e dispone di armamenti specifici per neutralizzare mini droni entro un raggio di circa 7 chilometri.