Ucraina, droni e robot cambiano la guerra e riducono le perdite sul fronte

L’Ucraina accelera sull’uso di robot e droni per ridurre le perdite umane, puntando a sostituire parte della fanteria con sistemi senza pilota capaci di operare anche nelle zone più pericolose del fronte.

L’esercito ucraino sta spingendo sull’impiego di droni e robot controllati a distanza per affrontare le operazioni più rischiose lungo la linea del fronte. I sistemi vengono guidati da operatori posizionati a chilometri di distanza, al riparo dai combattimenti, e permettono di contenere l’avanzata russa o di riconquistare posizioni limitando l’esposizione dei soldati.

Secondo i vertici militari di Kiev, l’obiettivo è sostituire entro l’anno fino a un terzo delle unità di fanteria con mezzi senza pilota. Una strategia che punta a compensare lo svantaggio numerico rispetto alle forze russe sfruttando tecnologie sempre più avanzate.

In alcune operazioni recenti, unità robotiche terrestri hanno condotto missioni offensive senza l’intervento diretto dei militari. In un caso, una posizione è stata presa senza sparare, con la cattura di soldati russi affidata esclusivamente a droni e veicoli telecomandati.

I cieli del conflitto sono già saturi di droni da anni, ma ora Kiev sta ampliando l’uso dei sistemi terrestri. Questi mezzi, montati su ruote o cingoli, erano inizialmente impiegati per evacuare feriti o trasportare rifornimenti. Oggi vengono sempre più utilizzati in prima linea anche durante gli assalti.

I robot di terra offrono diversi vantaggi: risultano più difficili da individuare rispetto ai mezzi tradizionali, possono operare con qualsiasi condizione meteo e trasportano carichi più pesanti rispetto ai droni aerei. Inoltre hanno una maggiore autonomia e richiedono interventi di manutenzione limitati.

Un episodio segnalato dall’esercito ucraino riguarda un robot armato con mitragliatrice che ha resistito per 45 giorni contro le forze russe, con semplici ricariche della batteria ogni due giorni. Un risultato che evidenzia la capacità di questi sistemi di sostenere operazioni prolungate.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che negli ultimi tre mesi oltre 22mila missioni sono state condotte con droni e robot, sottolineando che l’impiego di queste tecnologie avrebbe evitato migliaia di perdite tra i soldati, soprattutto nelle aree più esposte.

Gli analisti osservano che i progressi tecnologici stanno offrendo a Kiev un vantaggio significativo, contribuendo a rallentare l’avanzata russa e a sostenere le operazioni di contrattacco. Tuttavia, i sistemi senza pilota non riescono ancora a sostituire completamente la presenza umana nel controllo del territorio.

Il piano militare ucraino prevede anche la creazione di una fascia operativa lunga tra i 15 e i 20 chilometri lungo il fronte, dove droni e robot agiscono in modo continuativo. Il ministero della Difesa ha già attivato circa mille equipaggi nell’ambito di questo programma.

Il prossimo passo riguarda lo sviluppo dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi senza pilota. Kiev sta lavorando su modelli addestrati con dati raccolti direttamente sul campo, anche se restano dubbi sull’autonomia decisionale delle macchine. Per molti comandanti, la scelta finale sull’uso delle armi deve restare sotto il controllo umano.