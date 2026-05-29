Roland Garros, Arnaldi supera Tsitsipas in quattro set e conquista il terzo turno

Matteo Arnaldi elimina Tsitsipas al Roland Garros e conquista il terzo turno dopo una sfida in quattro set a Parigi. L’azzurro ha gestito meglio i momenti decisivi del match e ora affronterà il belga Raphael Collignon.

Matteo Arnaldi firma una delle vittorie più importanti della sua stagione al Roland Garros 2026. Sul campo di Parigi, il tennista ligure ha eliminato Stefanos Tsitsipas al secondo turno dello Slam francese imponendosi in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 dopo oltre tre ore di gioco.

La partita è partita su ritmi molto equilibrati. Nel primo set nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare il servizio all’avversario e il parziale si è deciso al tie-break. Arnaldi ha cambiato marcia proprio nei punti più pesanti, dominando il gioco e concedendo appena due punti al greco.

Nel secondo set Tsitsipas ha cercato di reagire aumentando l’intensità da fondo campo. Il greco è riuscito a trovare il break decisivo nel finale, chiudendo 7-5 e riportando la sfida in equilibrio dopo una lunga battaglia durata oltre un’ora.

Dal terzo set in avanti l’azzurro ha preso definitivamente il controllo del match. Arnaldi ha alzato il livello al servizio e negli scambi prolungati, approfittando anche del calo fisico e mentale dell’ex finalista del torneo. Il numero uno italiano della giornata ha conquistato il terzo set per 6-3 e nel quarto ha dominato con un netto 6-2.

Con questo successo Arnaldi vola così al terzo turno del Roland Garros, dove affronterà il belga Raphael Collignon, reduce dalla vittoria a sorpresa contro Ben Shelton.