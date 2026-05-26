Roland Garros, Arnaldi supera Griekspoor dopo oltre quattro ore e sfida Tsitsipas

Matteo Arnaldi batte Tallon Griekspoor al Roland Garros dopo oltre quattro ore e conquista il secondo turno. Il sanremese ora trova Stefanos Tsitsipas.

Matteo Arnaldi ha firmato una vittoria di peso al primo turno del Roland Garros 2026, superando Tallon Griekspoor al termine di una partita lunga e combattuta.

Oggi, martedì 26 maggio, il tennista sanremese, numero 104 del ranking Atp, ha battuto l’olandese, testa di serie numero 29, con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3.

Arnaldi ha perso il primo set al tie-break, ma è rimasto dentro la partita con lucidità e continuità. Dopo aver pareggiato i conti, ha conquistato un terzo parziale molto tirato e ha poi chiuso il match nel quarto set.

Il successo gli vale l’accesso al secondo turno dello Slam parigino, dove affronterà il greco Stefanos Tsitsipas.