Alex Pineschi morto in Ucraina, il contractor italiano combatteva volontario dal 2022

Alex Pineschi, contractor italiano di 42 anni originario di La Spezia, è morto durante i combattimenti in Ucraina. La notizia è stata diffusa dall’associazione di volontari Memorial, che sui social ha annunciato la sua uccisione sul campo di battaglia.

Ex alpino, Pineschi aveva deciso di partire come volontario dopo l’inizio dell’invasione russa del 2022. Prima dell’esperienza in Ucraina aveva già combattuto nel nord dell’Iraq contro l’Isis. Negli ultimi anni aveva raccontato spesso sui social la vita al fronte, pubblicando immagini in mimetica e riflessioni legate all’addestramento militare e alla guerra.

In uno degli ultimi messaggi condivisi online, pubblicato circa due settimane fa, Pineschi parlava della differenza tra esperienza sul campo e competenza professionale. Secondo il contractor italiano, partecipare a un conflitto non bastava per diventare automaticamente un istruttore qualificato.

Nel post spiegava che la guerra espone soldati e volontari a paura, stress e caos operativo, ma sosteneva che senza anni di studio, preparazione tecnica e addestramento continuo quell’esperienza non potesse trasformarsi in una reale capacità professionale.

Pineschi scriveva anche che molti combattenti sopravvivono grazie alle circostanze o all’aiuto delle persone attorno a loro, mentre altri riescono a sviluppare competenze concrete attraverso formazione, adattamento ed evoluzione sul campo. Per lui la vera differenza stava proprio nella preparazione costruita nel tempo.