Trump punta alla banconota da 250 dollari, il progetto divide il Tesoro degli Stati Uniti

L’amministrazione di Donald Trump starebbe valutando la creazione di una nuova banconota da 250 dollari con il volto dell’attuale presidente americano. L’iniziativa sarebbe legata alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti e, secondo indiscrezioni riportate da fonti vicine al Dipartimento del Tesoro, avrebbe già dato il via a studi grafici e prototipi preliminari.

Il progetto sarebbe stato sostenuto da due alti funzionari del Tesoro, ma all’interno dell’apparato federale non sono mancate le obiezioni. La normativa americana in vigore consente infatti di inserire sulle banconote soltanto figure storiche decedute, un limite che renderebbe impossibile approvare una valuta con il volto di Trump senza una modifica legislativa.

Le bozze preparate avrebbero incluso richiami simbolici agli Stati Uniti, con colori ispirati alla bandiera americana e riferimenti all’anniversario di “America 250”. Al centro del design comparirebbe il ritratto dello stesso Trump, elemento che avrebbe alimentato discussioni interne tra funzionari e responsabili tecnici.

Secondo le stesse fonti, Patricia Solimene, direttrice dell’ufficio incaricato della stampa delle banconote, sarebbe stata spostata ad altro incarico dopo aver segnalato i problemi normativi e i tempi necessari per una possibile introduzione del nuovo taglio.

Dal Dipartimento del Tesoro è arrivata una conferma solo parziale delle attività in corso. L’ufficio competente ha spiegato che sono state avviate verifiche e pianificazioni preliminari, ricordando però che qualsiasi nuova emissione monetaria richiederebbe il via libera del Congresso americano.

Parallelamente, sarebbero già in preparazione nuove banconote da 100 dollari con la firma di Trump, sempre nell’ambito delle iniziative previste per le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti.