Madonna attacca Trump: Un criminale e bigotto alla guida degli Stati Uniti

Madonna ha espresso la sua profonda indignazione per l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti attraverso le sue storie su Instagram. La cantante ha condiviso l'immagine di una torta con la scritta "Fuck Trump" e ha commentato: "Ieri sera mi sono riempita la faccia con questa torta". Inoltre, ha criticato duramente la scelta degli elettori, definendo Trump un "criminale condannato, stupratore e bigotto" e chiedendosi come sia possibile che sia stato scelto per guidare il Paese con la giustificazione che ciò sarebbe positivo per l'economia.

Questa non è la prima volta che Madonna esprime pubblicamente il suo dissenso nei confronti di Trump. Già nel 2017, durante la Women's March a Washington, aveva dichiarato di aver pensato "molto a far saltare in aria la Casa Bianca", esprimendo la sua frustrazione per l'elezione di Trump.

La popstar ha sempre utilizzato la sua piattaforma per affrontare temi politici e sociali, e le sue recenti dichiarazioni riflettono una continua opposizione alla leadership di Trump e alle sue politiche. La sua critica si estende anche agli elettori che hanno sostenuto Trump, mettendo in discussione le motivazioni dietro la loro scelta e l'impatto che essa avrà sul futuro del Paese.