Garlasco, nuove analisi sull'impronta 33 trovano sangue e riaprono il nodo Andrea Sempio

Nel delitto di Chiara Poggi torna sotto i riflettori l’impronta 33, la traccia repertata sul muro della scala vicino al punto in cui fu scoperto il corpo della giovane nella villetta di Garlasco. A quasi vent’anni dall’omicidio, quella traccia viene ora indicata come un possibile elemento decisivo dagli esperti incaricati dalla difesa di Alberto Stasi.

Secondo la consulenza depositata dagli avvocati di Stasi, l’impronta presenterebbe caratteristiche compatibili con la presenza di sangue. Per arrivare a questa conclusione è stato utilizzato un software impiegato anche dalla Nasa nell’analisi dello spettro cromatico dei corpi celesti. L’algoritmo è stato applicato alle fotografie dei reperti raccolti sulla scena del crimine.

Gli esperti hanno confrontato l’impronta 33 con altre due tracce repertate nella casa, indicate come 42 e 45, considerate sicuramente ematiche per la loro colorazione. Dall’analisi sarebbe emersa una compatibilità cromatica tra tutte le impronte esaminate.

Il genetista Pasquale Linarello, consulente della difesa di Stasi, ha spiegato durante la trasmissione televisiva Mattino 5 che la parte superiore dell’impronta 33, quella trattata con ninidrina e successivamente raschiata dal muro, avrebbe mostrato le stesse caratteristiche cromatiche delle tracce certamente riconducibili a sangue.

Linarello ha anche respinto la tesi sostenuta dalla difesa di Andrea Sempio, secondo cui quei segni sarebbero semplici solchi presenti sull’intonaco. Il consulente ha difeso il lavoro svolto dai tecnici incaricati dalla Procura, sostenendo che professionisti esperti non avrebbero confuso imperfezioni del muro con un’impronta reale.

L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha spiegato che la consulenza appena depositata conferma test già effettuati in passato. La scelta di utilizzare un algoritmo certificato sarebbe nata anche per rispondere alle critiche rivolte in precedenza ai consulenti della difesa.

Sul fronte dell’identificazione, gli investigatori ritengono che l’impronta 33 possa appartenere ad Andrea Sempio. La Procura considera quattro minuzie rilevate nella traccia come altamente significative per il confronto dattiloscopico.

Per anni quella stessa impronta era rimasta senza una valutazione definitiva. Nelle prime indagini venne ritenuta interessante, ma successivamente esclusa come prova decisiva perché giudicata non ematica e priva di sufficienti elementi identificativi. Le nuove analisi ribaltano ora quella conclusione.

Secondo alcuni osservatori del caso, se venisse confermato sia che la traccia contiene sangue sia che le minuzie corrispondono all’impronta di Sempio, l’elemento assumerebbe un peso investigativo molto rilevante anche dal punto di vista temporale, perché la traccia appariva ancora umida al momento del rilievo.

La discussione passerà adesso nelle mani dei periti, chiamati a verificare la validità scientifica delle nuove analisi e il possibile valore dell’impronta 33 nella ricostruzione dell’omicidio di Garlasco.