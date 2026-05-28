Lady Diana e la lettera segreta della luna di miele, all'asta il racconto inedito del 1981

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Notizia in breve Lady Diana scrisse durante la luna di miele di amare la Scozia e detestare Londra. La lettera privata del 1981 sarà battuta all’asta per una cifra stimata tra 4.000 e 6.000 sterline.

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Una lettera privata scritta da Lady Diana durante la luna di miele con il principe Carlo torna a far parlare della famiglia reale britannica. Il documento, datato 27 settembre 1981, sarà messo all’asta dalla casa Gorringe’s il prossimo luglio con una valutazione compresa tra 4.000 e 6.000 sterline. La missiva era custodita da Katherine Hanbury, ex compagna di scuola della principessa alla West Heath Girls' School nel Kent. Le tre pagine, redatte su carta intestata con lo stemma reale, mostrano una Diana molto diversa dall’immagine emersa negli anni successivi alla crisi matrimoniale. La futura principessa del Galles scrisse il testo poche settimane dopo il matrimonio celebrato il 29 luglio 1981 davanti a centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Reduce dalla crociera sullo yacht reale Britannia tra l’Egitto e le isole greche, Diana descriveva quei giorni come un periodo felice e sereno. Nella lettera raccontava di aver trascorso una luna di miele “meravigliosa”, con mare calmo e giornate di sole, aggiungendo di sentirsi bene nella residenza scozzese di Balmoral. La giovane sposa spiegava anche di amare la vita all’aria aperta e di “detestare Londra”, frase che oggi colpisce per il netto contrasto con quanto avrebbe dichiarato negli anni successivi. Con il deteriorarsi del rapporto con Carlo, infatti, Diana aveva spesso indicato proprio l’isolamento di Balmoral e le rigide abitudini della famiglia reale come elementi difficili da sopportare. Molti osservatori attribuirono allora parte delle tensioni matrimoniali alla distanza tra il carattere della principessa e la vita di campagna imposta dalla corte. Il documento restituisce invece l’immagine di una ventenne ancora entusiasta della nuova vita accanto all’erede al trono britannico. Diana descriveva l’atmosfera della corte come un gioco tra adulti e sembrava vivere con entusiasmo i primi mesi da membro della famiglia reale. La lettera entrerà ora nel mercato dei collezionisti di cimeli legati alla monarchia britannica, aggiungendo un nuovo tassello alla storia personale della principessa scomparsa nel 1997 nell’incidente di Parigi.

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