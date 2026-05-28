Ferrari Luce, la prima supercar elettrica debutta a 550 mila euro con consegne dal 2026

Ferrari lancia la Luce a 550 mila euro e difende il prezzo della prima supercar elettrica, con le consegne fissate alla fine del 2026 e oltre 60 brevetti sviluppati per il nuovo modello

La nuova Ferrari Luce segna l’ingresso ufficiale della casa di Maranello nel mondo delle supercar completamente elettriche. Il modello, già al centro di un acceso dibattito per il design distante dalle linee più tradizionali del marchio, sarà venduto a partire da 550 mila euro. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.

L’azienda ha chiarito che la nascita della Luce non rappresenta una rottura con la propria storia, ma l’evoluzione del piano industriale annunciato durante il Capital Markets Day del 2022. Ferrari punta infatti su una strategia multienergetica che comprende motori termici, ibridi ed elettrici.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha difeso apertamente il prezzo elevato della vettura intervenendo al Motor Valley Fest. Secondo il manager, l’innovazione ha un valore che deve essere riconosciuto economicamente. Vigna ha spiegato che non far pagare la ricerca e lo sviluppo significherebbe penalizzare sia chi lavora all’interno dell’azienda sia tutta la filiera coinvolta nella produzione delle nuove tecnologie.

Ferrari sostiene che la Luce non sia soltanto una nuova auto elettrica, ma l’apertura di una gamma completamente diversa rispetto al passato. Il progetto ha portato alla registrazione di oltre 60 nuovi brevetti sviluppati durante la fase di realizzazione del modello.

Anche il presidente John Elkann ha definito la Luce un passaggio destinato a cambiare il futuro del marchio. Per Ferrari, questa vettura rappresenta una nuova fase industriale e tecnologica, con l’obiettivo di mantenere il ruolo del Cavallino tra i protagonisti del settore delle auto sportive di lusso.