Bonus luce 2026: contributo da 55 euro per famiglie con Isee basso

Un nuovo bonus contro il caro energia è in arrivo per sostenere le famiglie più esposte all’aumento dei costi. La bozza del decreto Bollette, attesa in Consiglio dei ministri entro la fine dell’anno, introduce un contributo straordinario annuo di 55 euro sulla materia prima dell’energia elettrica destinato ai clienti domestici residenti con Isee fino a 15.000 euro o ai nuclei con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro. Una misura che riguarda circa 4,5 milioni di famiglie.

L’erogazione del contributo sarà definita da una deliberazione dell’Arera e si aggiungerà al bonus sociale già previsto dalla manovra, costituendo un ulteriore supporto economico per le fasce più fragili.

Nuove regole per i contratti energia a lungo termine

Leggi anche Assegno unico 2026: nuovi criteri Isee e importi aggiornati per le famiglie

La bozza del decreto interviene anche sulla promozione della contrattazione di lungo termine per l’energia prodotta da fonti rinnovabili, con priorità alle piccole e medie imprese. L’obiettivo è favorire accordi più stabili e prevedibili, capaci di ridurre la volatilità dei prezzi e sostenere lo sviluppo delle rinnovabili.

Sono previste inoltre misure per ridurre gli oneri di sistema legati alle bioenergie, contribuendo così a una maggiore sostenibilità del costo finale in bolletta.

Interventi su gas e mercato all’ingrosso

Il decreto include anche azioni mirate all’abbattimento del prezzo della bolletta del gas, attraverso interventi specifici sugli oneri applicati. Parallelamente, vengono introdotte misure per rafforzare la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente e competitivo.