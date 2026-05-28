Ebola in Congo, superati mille casi sospetti mentre salgono a 238 i decessi registrati

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha superato i mille casi sospetti, con 238 morti registrati mentre le autorità sanitarie intensificano controlli e sorveglianza nelle province colpite.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua ad allargarsi. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie del Paese, al 26 maggio i casi sospetti hanno raggiunto quota 1.077. I contagi confermati sono invece 121, di cui 110 localizzati nella provincia dell’Ituri.

Il bilancio delle vittime è in crescita. I decessi sospetti registrati finora sono 238, mentre quelli confermati ufficialmente risultano 17. Il monitoraggio sanitario resta attivo nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, le aree maggiormente coinvolte dalla diffusione del virus.

L’emergenza interessa attualmente 13 zone sanitarie distribuite in tre province del Paese. Le autorità congolesi, insieme all’Organizzazione mondiale della sanità, stanno proseguendo le attività di sorveglianza epidemiologica e controllo dei movimenti per limitare nuovi contagi.

Secondo quanto comunicato dal ministero della Comunicazione della Repubblica Democratica del Congo, le operazioni di screening sanitario e sensibilizzazione della popolazione sono state rafforzate nonostante le difficoltà operative segnalate nelle aree colpite dall’epidemia.

Alcune infezioni sono state segnalate anche in Uganda, aumentando l’attenzione delle autorità sanitarie regionali sul rischio di diffusione oltre i confini congolesi.