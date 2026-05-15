Ebola in Congo, allarme nella provincia di Ituri con 246 casi sospetti e 65 morti

Nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’Africa Cdc segnala 246 casi sospetti e 65 morti nella provincia di Ituri. I primi test di laboratorio hanno confermato il virus in 13 campioni analizzati.

La Repubblica Democratica del Congo torna a fare i conti con il virus Ebola. L’Africa Cdc ha confermato un nuovo focolaio nella provincia orientale di Ituri, dove sono stati registrati centinaia di casi sospetti e decine di decessi.

Secondo i dati diffusi dall’agenzia sanitaria africana, i casi sospetti segnalati sono circa 246, mentre il numero delle vittime ha raggiunto quota 65. Le aree più colpite risultano essere le zone sanitarie di Mongwalu e Rwampara.

I primi esami di laboratorio effettuati dall’Institut National de Recherche Biomédical di Kinshasa hanno individuato il virus in 13 dei 20 campioni analizzati. Tra i pazienti confermati tramite test, sono già stati registrati quattro decessi.

L’Africa Cdc ha annunciato di seguire l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e ha convocato una riunione urgente con le autorità della Repubblica Democratica del Congo, dell’Uganda, del Sud Sudan e con diversi partner internazionali.

Al centro del confronto ci sono le misure per rafforzare la sorveglianza alle frontiere, la gestione dei casi sospetti e la preparazione delle strutture sanitarie nei territori a rischio contagio.

Segnalazioni di possibili contagi sono arrivate anche dalla città di Bunia, dove i casi sospetti sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità sanitarie congolesi.