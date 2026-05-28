Verona, anziane derubate senza scasso con il Topolino e il finto carabiniere

Tre anziane di Verona sono state derubate in casa senza segni di scasso da una banda che avrebbe usato un dispositivo per aprire le serrature. Un uomo si è poi finto carabiniere per convincere le vittime a riaprire la porta.

Tre donne ultraottantenni sono state derubate la mattina del 25 maggio in un condominio di via Umberto Maddalena 4, a Verona. I ladri sarebbero riusciti a entrare negli appartamenti senza forzare porte o serrature, portando via gioielli, contanti e alcuni effetti personali.

A raccontare quanto accaduto è stato il figlio di una delle vittime, convinto che dietro i furti ci sia un gruppo organizzato arrivato da fuori città. Le abitazioni erano chiuse a doppia mandata, ma i malviventi sarebbero riusciti comunque ad aprirle utilizzando il cosiddetto “decoder Topolino”, uno strumento capace di sbloccare le serrature a cilindro europeo senza lasciare segni evidenti.

Secondo le ricostruzioni, oltre agli oggetti di valore sarebbero state rubate anche fotografie personali delle anziane. Proprio queste immagini sarebbero state usate poco dopo per mettere in scena una seconda truffa.

Le telecamere di sorveglianza private della zona avrebbero ripreso un uomo vestito in modo elegante mentre si preparava a entrare nel palazzo. Prima di agire avrebbe indossato guanti in lattice, cappellino e mascherina sanitaria per evitare di essere riconosciuto.

Dopo il furto, il presunto responsabile avrebbe aspettato il ritorno delle proprietarie davanti all’ingresso del condominio. Fingendosi un carabiniere, avrebbe mostrato le fotografie appena sottratte raccontando che alcuni ladri erano stati fermati poco prima. Con questa scusa sarebbe riuscito a convincere le donne ad aprire nuovamente la porta di casa per consentire un falso sopralluogo.