Delitto di Garlasco, Stefania Cappa denuncia il legale di Alberto Stasi per diffamazione

Stefania Cappa ha denunciato l’avvocato Antonio De Rensis e altri protagonisti mediatici del caso Garlasco per diffamazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo e il legale di Alberto Stasi respinge ogni accusa.

Nuovo capitolo giudiziario legato al delitto di Garlasco. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo dopo la denuncia presentata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, contro alcune figure che negli ultimi anni hanno commentato pubblicamente il caso tra televisione, web e social network.

Tra le persone indicate nella querela compaiono Antonio De Rensis, storico difensore di Alberto Stasi, l’inviato televisivo Alessandro De Giuseppe e l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto. Stefania Cappa, mai indagata nell’inchiesta sull’omicidio della cugina, sostiene di essere stata coinvolta in una campagna diffamatoria costruita attorno al suo nome.

Nell’esposto presentato dai legali della famiglia Cappa vengono ipotizzati i reati di diffamazione aggravata, istigazione alla diffamazione e istigazione alla calunnia. Al momento il fascicolo aperto dalla Procura non contiene ipotesi di reato formalizzate né persone iscritte nel registro degli indagati, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime iscrizioni tecniche necessarie per avviare gli accertamenti.

L’avvocato Antonio Marino, che assiste la famiglia Cappa, ha spiegato che sarà la magistratura milanese a valutare eventuali responsabilità professionali o deontologiche emerse dalla vicenda.

Il procedimento si inserisce in un filone più ampio che riguarda il racconto mediatico del caso Poggi. Sul tavolo del pubblico ministero Antonio Pansa risultano già numerosi fascicoli collegati a contenuti diffusi online e in televisione. Le famiglie Poggi e Cappa hanno infatti presentato diverse querele contro giornalisti, blogger, youtuber e commentatori accusati, a vario titolo, di diffamazione e stalking.

A rilanciare il confronto pubblico è stato lo stesso Antonio De Rensis durante una recente puntata della trasmissione televisiva “È sempre Cartabianca”. Il legale di Alberto Stasi ha respinto le accuse contenute nella denuncia, sostenendo di non aver mai orchestrato alcuna operazione mediatica.

De Rensis ha dichiarato che, secondo la ricostruzione riportata nella querela, avrebbe agito insieme a Francesco Marchetto e al giornalista Alessandro De Giuseppe per orientare alcune trasmissioni televisive a favore di Stasi. L’avvocato ha definito infondate queste accuse e ha aggiunto di essere pronto, qualora il procedimento andasse avanti, a chiamare circa duecento giornalisti come testimoni.

Nel corso dell’intervento televisivo, De Rensis ha poi ribadito di non sentirsi intimidito dalle iniziative giudiziarie legate al caso, spiegando di aspettarsi da tempo uno scontro legale su quanto emerso nel dibattito pubblico attorno al delitto di Chiara Poggi.