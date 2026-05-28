Stephan El Shaarawy sposa Ludovica Pagani a Roma, rito civile a Santa Maria in Tempulo

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati a Roma con rito civile nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo. Il calciatore e la conduttrice hanno celebrato le nozze davanti a familiari e amici più stretti.

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno celebrato il loro matrimonio civile a Roma, scegliendo come location la chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, nella zona di Caracalla. La coppia ha pronunciato il sì davanti ai familiari e agli amici più vicini, a pochi passi dal Colosseo e dal Circo Massimo.

Per il calciatore si tratta di un momento speciale arrivato subito dopo l’addio alla AS Roma, club con cui ha giocato per dieci anni. El Shaarawy ha chiuso la sua esperienza in giallorosso segnando anche nell’ultima partita della stagione, quella che ha garantito la qualificazione in Champions League.

Ludovica Pagani è stata al fianco dell’attaccante negli ultimi sei anni e insieme hanno deciso di organizzare la cerimonia civile nella città dove continueranno a vivere. Come testimoni di nozze hanno scelto i rispettivi fratelli, Manuel El Shaarawy e Lamberto Pagani.

Alla celebrazione erano presenti soltanto parenti e amici più stretti. Il rito civile rappresenta però solo il primo passo delle nozze: la coppia ha già programmato anche il matrimonio religioso, previsto nelle prossime settimane.

Per il giorno del sì, Ludovica Pagani ha scelto un look diverso dal tradizionale abito da sposa. Ha indossato un tailleur bianco oversize composto da blazer e gonna lunga con spacco. Stephan El Shaarawy ha invece optato per un elegante abito doppiopetto blu, lasciando da parte il classico smoking nero.