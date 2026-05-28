Jennifer Lopez e Brett Goldstein insieme a Hollywood, cresce il gossip dopo la première di Office Romance

Jennifer Lopez e Brett Goldstein sfilano insieme alla première di Office Romance a Hollywood e alimentano le voci su una possibile relazione dopo settimane di indiscrezioni e apparizioni sempre più ravvicinate.

Jennifer Lopez ha attirato l’attenzione alla première di Office Romance, il nuovo film che la vede protagonista accanto a Brett Goldstein. L’evento si è svolto martedì sera all’Egyptian Theatre di Hollywood, dove la cantante e attrice è arrivata con un lungo abito nero dal design particolare, capace di creare un effetto vedo-non-vedo senza risultare troppo scoperto.

L’artista americana ha posato davanti ai fotografi mostrando grande sicurezza e un look elegante che ha immediatamente conquistato il pubblico presente alla serata. Accanto a lei c’era Brett Goldstein, collega sul set della commedia romantica, con cui Jennifer Lopez è apparsa molto complice durante tutta la première.

Negli ultimi mesi i due sono stati più volte al centro delle indiscrezioni legate a una possibile frequentazione fuori dal set. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma gli atteggiamenti mostrati sul red carpet hanno riacceso le voci su una relazione nata durante le riprese del film.

Jennifer Lopez, single da tempo, continua intanto a far parlare di sé anche sui social, dove recentemente ha pubblicato diversi scatti che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e commenti. La presenza accanto a Brett Goldstein durante la serata hollywoodiana non è passata inosservata ai fan e agli addetti ai lavori.