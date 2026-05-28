Gucci debutta in Formula 1 con Alpine, il team cambierà nome dalla stagione 2027
Gucci diventa sponsor principale di Alpine in Formula 1 dal 2027 e il team cambierà nome. Le monoposto avranno i colori e il logo della maison italiana, prima casa di moda a ottenere questo ruolo nella F1.
Gucci entrerà ufficialmente in Formula 1 come title sponsor di Alpine a partire dal campionato 2027. L’accordo è stato annunciato mercoledì dalla maison italiana e dalla scuderia francese, che dal prossimo anno assumerà il nome di “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.
La collaborazione porterà il marchio della casa di moda direttamente sulle monoposto, che correranno con i colori simbolo di Gucci e con il celebre logo ben visibile sulla livrea. Si tratta della prima volta che una maison del lusso ottiene il ruolo di sponsor principale di una squadra di Formula 1.
Nel comunicato diffuso dalle due realtà, la partnership viene descritta come un progetto legato a prestazioni, precisione e ricerca dell’eccellenza, con l’obiettivo di unire il mondo del lusso a quello delle corse automobilistiche.
La Formula 1 è già da anni uno degli sport più legati ai marchi premium, tra contratti milionari, sponsor internazionali e accordi personali con i piloti. Per questo motivo, l’ingresso di Gucci nel Circus rappresenta un passo importante ma coerente con la crescita commerciale del campionato.
Nel team Alpine continueranno a correre Pierre Gasly e Franco Colapinto, mentre tra gli investitori della scuderia figurano anche nomi noti dello sport internazionale come Travis Kelce, Patrick Mahomes, Rory McIlroy e Anthony Joshua, entrati nella proprietà del team negli ultimi anni.
Con l’arrivo del nuovo sponsor, Alpine punta anche a rafforzare la propria immagine fuori dalla pista, tra merchandising esclusivo e iniziative legate alla moda e al lifestyle.
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