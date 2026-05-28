WhatsApp aggiorna Meta AI, presto sarà possibile leggere e analizzare documenti completi

WhatsApp introdurrà la lettura diretta dei documenti con Meta AI, permettendo all’assistente di analizzare file completi senza screenshot. La funzione è in test per alcuni utenti beta e arriverà gradualmente anche nella versione stabile.

WhatsApp si prepara a introdurre una nuova funzione dedicata a Meta AI che cambierà il modo di utilizzare l’assistente integrato nell’app. Nei prossimi aggiornamenti sarà infatti possibile inviare documenti direttamente all’intelligenza artificiale, che potrà leggerne il contenuto completo, analizzare le informazioni presenti e rispondere alle richieste dell’utente partendo dal file originale.

La novità rappresenta un passo avanti rispetto alle funzioni disponibili oggi. Attualmente Meta AI può elaborare messaggi di testo, immagini e note vocali, ma non è ancora in grado di aprire documenti veri e propri. Per ottenere risposte basate su file PDF o documenti scritti, gli utenti erano costretti a catturare schermate delle pagine e inviarle manualmente al chatbot.

Con il nuovo sistema, invece, sarà sufficiente allegare un file direttamente dalla chat oppure selezionarlo dal gestore documenti dello smartphone. Meta AI potrà così leggere interi testi, comprenderne il contenuto, creare riassunti, individuare dati specifici o rispondere a domande precise legate al documento condiviso.

La funzione è stata individuata nelle versioni beta dell’app e, al momento, risulta disponibile soltanto per un numero limitato di tester. Secondo le informazioni emerse, la distribuzione dovrebbe allargarsi gradualmente nelle prossime settimane prima dell’arrivo definitivo nella versione stabile utilizzata dal pubblico.

Oltre alle novità legate ai documenti, Meta sta modificando anche l’interfaccia di WhatsApp. Nelle recenti beta Android è comparsa una sezione interamente dedicata all’intelligenza artificiale nella barra inferiore dell’app. Questo spazio raccoglierà strumenti e funzioni legate a Meta AI, comprese le conversazioni vocali, la generazione di immagini e lo storico delle interazioni effettuate dagli utenti.

Nelle stesse versioni di prova è stato inoltre eliminato il pulsante fluttuante presente nelle chat, una scelta pensata per rendere l’interfaccia più ordinata e lasciare maggiore spazio alla nuova area dedicata all’assistente virtuale.

L’integrazione della lettura documenti punta a trasformare Meta AI in uno strumento più utile anche per attività quotidiane legate a studio e lavoro. Funzioni simili sono già disponibili da tempo su altri chatbot basati sull’intelligenza artificiale, mentre su WhatsApp questa possibilità mancava ancora.

Per il momento non esiste una data ufficiale per il rilascio globale della funzione. Le indicazioni diffuse parlano di una disponibilità progressiva che partirà dai beta tester prima di raggiungere tutti gli utenti attraverso i futuri aggiornamenti dell’app.