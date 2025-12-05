WhatsApp e Meta AI: nuove indagini UE e come gestire privacy e disattivazione

La gestione dell’intelligenza artificiale su WhatsApp finisce sotto esame. La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust per verificare se l’integrazione delle funzionalità di Meta AI nell’app di messaggistica possa violare le norme europee sulla concorrenza. Secondo Bruxelles, la recente politica introdotta da Meta potrebbe impedire ai servizi Ia di terze parti di operare liberamente sulla piattaforma.

Le funzioni di Meta AI su WhatsApp erano già state oggetto di critiche da parte degli utenti, preoccupati per la tutela della privacy e alla ricerca di un modo per disattivare o almeno nascondere il pulsante dedicato. L’assistente basato sull’intelligenza artificiale è stato introdotto alcuni mesi fa e, nonostante la diffusione globale, la possibilità di rimuoverlo varia notevolmente da Paese a Paese.

Su Android, la procedura suggerita prevede l’accesso alle impostazioni dell’app, la voce Chat o Impostazioni chat e l’opzione “Mostra pulsante Meta AI”, quando disponibile. Su iOS il percorso è simile, tramite “Impostazioni” > “Chat” > “Mostra pulsante Meta AI”. La disponibilità di questa funzione non è uniforme e in molte aree potrebbe non comparire affatto.

Meta non offre una funzione ufficiale per disattivare completamente Meta AI. Le alternative includono silenziare le notifiche, archiviare la chat automatica o ignorare i suggerimenti della ricerca. Alcuni utenti hanno sperimentato soluzioni non ufficiali, come modifiche all’APK su Android o la cancellazione della cache su iOS, pratiche che però espongono l’app a rischi di sicurezza e instabilità.

In caso di malfunzionamenti, è consigliabile verificare la presenza di aggiornamenti o contattare l’assistenza di WhatsApp. Al momento non esiste un metodo definitivo per eliminare totalmente Meta AI dall’app.

Parallelamente, WhatsApp continua a introdurre strumenti pensati per migliorare la protezione degli utenti. Dopo l’arrivo degli username per nascondere il numero di telefono, la piattaforma si prepara a lanciare una nuova funzione dedicata alla privacy: Privacy Checkup.

Secondo fonti internazionali specializzate, Privacy Checkup offrirà un percorso guidato e più intuitivo per gestire la propria privacy, permettendo di stabilire con precisione chi può vedere la foto profilo, lo stato dell’ultimo accesso e altre informazioni sensibili, oltre a gestire con facilità la partecipazione ai gruppi.

La nuova sezione sarà accessibile direttamente dalle impostazioni di WhatsApp e includerà quattro aree di gestione: “Scegli chi può contattarti”, “Controlla le tue informazioni personali”, “Aggiungi più privacy alle tue chat” e “Proteggi di più il tuo account”. Una struttura pensata per rendere più immediata la configurazione delle impostazioni sensibili e ridurre i rischi legati alle comunicazioni indesiderate.