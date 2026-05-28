Adam Sandler alla première con la felpa dei Knicks, il look sportivo divide i social

Adam Sandler si è presentato alla première del film della moglie Jackie con una felpa dei New York Knicks e pantaloni sportivi, attirando commenti sui social mentre la squadra NBA festeggia il ritorno alle Finals dopo 26 anni.

Alla première del nuovo film interpretato da Jackie Sandler, Adam Sandler ha scelto ancora una volta uno stile lontano dagli standard di Hollywood. L’attore si è presentato sul red carpet con una vistosa felpa arancione dei New York Knicks e pantaloni della tuta blu, lasciando da parte smoking e abiti eleganti.

Jackie Sandler, che nel film interpreta Caroline, ha invece puntato su un completo nero dal taglio casual-chic. Durante l’evento i due sono apparsi affiatati davanti ai fotografi, con Adam che ha posato accanto alla moglie tenendole un braccio sulle spalle.

Il rapporto complicato dell’attore con gli abiti formali è noto da anni. Anche durante la cerimonia degli Oscar 2025, Conan O’Brien aveva scherzato sul suo look, paragonandolo a “un uomo che gioca al videopoker alle due di notte”. Vederlo in giacca e cravatta resta infatti piuttosto raro.

Negli ultimi mesi Sandler aveva mostrato uno stile più curato solo durante la promozione del film “Jay Kelly”, condividendo gli eventi pubblici con George Clooney. Stavolta però ha preferito dare spazio alla sua passione sportiva.

Il momento è particolarmente speciale per i tifosi dei New York Knicks. La squadra ha conquistato l’accesso alle Finals NBA per la prima volta dal 1999, riaccendendo l’entusiasmo dei fan storici. Sandler, da sempre sostenitore del club, ha scelto di celebrare il traguardo anche sul tappeto rosso.

Sui social il suo outfit ha generato reazioni contrastanti. Molti utenti hanno ironizzato sull’abbigliamento troppo informale per una première cinematografica, mentre altri hanno apprezzato la coerenza dell’attore e il suo modo disinvolto di affrontare gli eventi mondani.