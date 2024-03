Spaceman su Netflix: Adam Sandler in una missione ai confini della galassia

Il film di fantascienza Spaceman, con protagonista Adam Sandler, è disponibile su Netflix da oggi 1 marzo 2024. Diretto da Johan Renck e basato sul romanzo Spaceman of Bohemia di Jaroslav Kalfar, il film vede Sandler nei panni di Jakub Procházka, un astronauta in missione ai confini della galassia. Nel cast figurano anche Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin, Isabella Rossellini e Paul Dano.

Spaceman racconta la storia di Jakub, che durante una missione solitaria di sei mesi ai margini del sistema solare, si confronta con le problematiche della sua vita sulla Terra. Trova aiuto in una creatura antica scoperta all'interno della sua navicella. Il film esplora temi profondi e invita lo spettatore a riflettere sulla vita e sul futuro dell'umanità.

Il film ha ricevuto recensioni miste, con un punteggio del 59% su Metacritic, indicando recensioni generalmente miste o medie. Nonostante ciò, la performance di Sandler è stata elogiata, con il regista Renck che ha sottolineato la sua capacità di portare profondità al personaggio.

La produzione di Spaceman è iniziata nell'aprile 2021 e si è conclusa nel luglio dello stesso anno, con riprese effettuate a New York City e nella Repubblica Ceca. La data di uscita originale prevista per il 2023 è stata posticipata al 2024 a causa dello sciopero SAG-AFTRA del 2023.

Spaceman è ora disponibile per gli abbonati Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.