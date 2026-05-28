Tom Hardy e le tensioni sul set di MobLand, accuse di ritardi durante le riprese in Regno Unito

Tom Hardy avrebbe rallentato le riprese di MobLand restando per ore nella roulotte, creando tensioni sul set con produzione e colleghi durante la lavorazione della seconda stagione nel Regno Unito.

Nuove polemiche coinvolgono Tom Hardy durante la lavorazione della serie “MobLand”. Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’attore avrebbe trascorso lunghi periodi chiuso nella propria roulotte mentre troupe e cast attendevano sul set della seconda stagione, attualmente in produzione nel Regno Unito.

Le informazioni riportate parlano di ritardi che avrebbero creato malumori tra i produttori della serie. Ad attendere durante le pause forzate ci sarebbero stati anche due nomi di primo piano del cast come Pierce Brosnan e Helen Mirren, presenti nelle scene girate in quei giorni.

Dietro le quinte sarebbero nate discussioni sul possibile futuro dell’attore all’interno del progetto. Al momento, però, Paramount non ha ancora ufficializzato il rinnovo della serie per una terza stagione. Nonostante questo, l’ipotesi di nuovi episodi resta concreta e la produzione starebbe valutando una ripartenza delle riprese già dal prossimo settembre.

Le segnalazioni arrivate dal set non riguarderebbero soltanto i tempi di attesa. Hardy avrebbe anche cercato di modificare alcune battute e proporre cambiamenti agli script durante le riprese, aumentando le tensioni con parte della produzione.

Le accuse si inseriscono in una lunga serie di racconti legati al carattere dell’attore sul lavoro. Nel 2024 il regista George Miller aveva ricordato le difficoltà affrontate durante la realizzazione di “Mad Max Fury Road”, spiegando che spesso Hardy doveva essere convinto a uscire dalla roulotte per iniziare le scene. In quel film erano già emersi attriti con Charlize Theron.

Anche Patrick Stewart, nella sua autobiografia pubblicata nel 2023, aveva descritto Hardy come una presenza distante durante le riprese di “Star Trek Nemesis”, raccontando di un attore poco incline ai rapporti con il resto del cast.